Из-за пожара экологи взяли пробы воздуха в Московском районе Казани

«Передвижная экологическая лаборатория выехала на место происшествия в 7.40. Идет отбор проб. Автоматическими станциями контроля загрязнения атмосферного воздуха Минэкологии РТ, расположенными на ул. Максимова, 76 (АСКЗА-3), на ул. И. Шакирова, 3 и в ЖК “Салават Купере” (АСКЗА-5), не были зафиксированы превышения допустимого содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе при юго-западном направлении и скорости ветра до 3 метров в секунду», — отметили в пресс-службе.