Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В два села Крыма с 1 марта перестанут привозить воду

Ресурс перестанет поступать и в уличные колонки.

Источник: SevastopolMedia.ru

С 1 марта прекратят подвозить воду и подавать ее в уличные водораздаточные колонки в селах Строгоновка (массивы Мамак и Васиет) и Фонтаны (массив Эшиль-Дагъ). Теперь жители могут заключить договоры техприсоединения с ГУП РК «Вода Крыма», передает ИА SevastopolMedia.

В соцсетях организации сообщили, что новые коммуникации построили по федеральной программе «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя». На сайте компании можно узнать подробности о том, какие действия для подключения понадобятся от сельчан.

ЖКХ