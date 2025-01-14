В два села Крыма с 1 марта перестанут привозить воду

С 1 марта прекратят подвозить воду и подавать ее в уличные водораздаточные колонки в селах Строгоновка (массивы Мамак и Васиет) и Фонтаны (массив Эшиль-Дагъ). Теперь жители могут заключить договоры техприсоединения с ГУП РК «Вода Крыма», передает ИА SevastopolMedia.
В соцсетях организации сообщили, что новые коммуникации построили по федеральной программе «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя». На сайте компании можно узнать подробности о том, какие действия для подключения понадобятся от сельчан.