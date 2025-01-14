В Сочи акваторию Черного моря подготовили к Крещенским купаниям

По данным пресс-службы мэрии, будут определены и оснащены места для купаний. Также будут организованы дежурства медицинского персонала в храмах и в официальных местах совершения обряда омовения.



Напомним, что на территории Сочи с 1 января начал действовать новый туристический налог. Его ставка составляет 1%.