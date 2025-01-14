По данным пресс-службы мэрии, будут определены и оснащены места для купаний. Также будут организованы дежурства медицинского персонала в храмах и в официальных местах совершения обряда омовения.
Напомним, что на территории Сочи с 1 января начал действовать новый туристический налог. Его ставка составляет 1%.
В Сочи акваторию Черного моря подготовили к Крещенским купаниям
В Сочи акваторию Черного моря очистили от нефтепродуктов и подготовили к Крещенским купаниям. Для их организации в ночь на 19 января будут задействованы несколько пляжей курорта, сообщил в своих социальных сетях глава города Андрей Прошунин.
По данным пресс-службы мэрии, будут определены и оснащены места для купаний. Также будут организованы дежурства медицинского персонала в храмах и в официальных местах совершения обряда омовения.