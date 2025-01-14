На участке трассы М-4 «Дон» у Горячего Ключа ввели реверсивное движение

Ранее мы сообщали, что в Краснодаре на улице Дзержинского построят подземный пешеходный переход. Переход будет строиться на месте остановки «Нахимова». Стройку разделят на несколько этапов. Работы будут проводиться поочередно на двух сторонах улицы.