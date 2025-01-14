На участке трассы М-4 «Дон» у Горячего Ключа ввели реверсивное движение

Такие меры были необходимы для проведения капительного ремонта моста. Движение на участке регулирует светофор.
Работы будут завершены к началу курортного сезона. Водителей просят быть внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим.
Ранее мы сообщали, что в Краснодаре на улице Дзержинского построят подземный пешеходный переход. Переход будет строиться на месте остановки «Нахимова». Стройку разделят на несколько этапов. Работы будут проводиться поочередно на двух сторонах улицы.
Специалисты построят более 78 метров перехода с лестницами, а также наладят инженерные коммуникации.