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Сергей Галицкий вошёл в топ-500 богатейших людей планеты

Основатель торговой сети «Магнит» и футбольного клуба «Краснодар» Сергей Галицкий занял 460 место рейтинга, что на 11 строчек выше, чем ранее. Состояние бизнесмена оценивается в 6,56 млрд долларов (+32,7 млн долларов за год).

В рейтинге лидирует Илон Маск с состоянием в 426 млрд долларов. На втором месте — Джефф Безос с 238 млрд долларов, на третьем — Марк Цукерберг с 218 млрд долларов. Соответствующие данные приводятся в рейтинге Bloomberg.

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