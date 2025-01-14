Сергей Галицкий вошёл в топ-500 богатейших людей планеты

В рейтинге лидирует Илон Маск с состоянием в 426 млрд долларов. На втором месте — Джефф Безос с 238 млрд долларов, на третьем — Марк Цукерберг с 218 млрд долларов. Соответствующие данные приводятся в рейтинге Bloomberg.