В Ростове-на-Дону отпустили бойца, находящегося в международном розыске

Напомним, ранее на вокзале в Ростове сотрудники транспортной полиции остановили мужчину, оказавшегося военным в отпуске. После этого выяснилось, что боец по запросу Кыргызской Республики находится международном розыске по статье «Наемничество». В связи с этим военнослужащего «для урегулирования возникшей ситуации, в рамках подведомственности передали в военную комендатуру».