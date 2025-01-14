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В Ростове-на-Дону отпустили бойца, находящегося в международном розыске

Военного, задержанного в Ростове, отпустили после проверки.
Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону после разбирательства отпустили бойца, находящегося в международном розыске. Права мужчины защитили, и теперь он продолжит свою поездку в Москву. Об этом в Telegram сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

— Свежие новости по истории с задержанным русским воином киргизского происхождения. Его поход в Военную прокуратуру закончился торжеством справедливости, и он едет в Москву на долгожданную встречу с отцом, — написал Владимир Рогов.

Также общественник добавил, что после задержания мужчины начали проверку.

Напомним, ранее на вокзале в Ростове сотрудники транспортной полиции остановили мужчину, оказавшегося военным в отпуске. После этого выяснилось, что боец по запросу Кыргызской Республики находится международном розыске по статье «Наемничество». В связи с этим военнослужащего «для урегулирования возникшей ситуации, в рамках подведомственности передали в военную комендатуру».