Сосудистый центр в Дзержинске переедет в местную БСМП

Как сообщил в своих соцсетях руководитель ИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов, нижегородский Минздрав планирует перевести подразделение ближе к учреждению экстренной помощи.
Отмечается, что сам госпиталь продолжает работать, плановая госпитализация ветеранов и участников боевых действий проводится в кратчайшие сроки, очереди отсутствуют. Сосудистый центр в госпитале ветеранов войн имени Самарина в Дзержинске временно приостановил работу летом прошлого года. О его возможном закрытии говорили местные жители, которые и создали петицию с просьбой сохранить медучреждение.
Ранее сообщалось, что здание больницы № 30 в Нижнем Новгороде отремонтируют за 787 млн рублей.