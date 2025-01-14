Сосудистый центр в Дзержинске переедет в местную БСМП

Отмечается, что сам госпиталь продолжает работать, плановая госпитализация ветеранов и участников боевых действий проводится в кратчайшие сроки, очереди отсутствуют. Сосудистый центр в госпитале ветеранов войн имени Самарина в Дзержинске временно приостановил работу летом прошлого года. О его возможном закрытии говорили местные жители, которые и создали петицию с просьбой сохранить медучреждение.