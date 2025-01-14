Где окунуться на Крещение-2025 в Новосибирске? Опубликована карта купелей

Купели появятся на реке Оби в районе «Европейского берега» и микрорайона «Затон», на пляже «Бумеранг» Новосибирского водохранилища, а также на озерах «Жемчужина Сибири» в Заельцовском районе и «Спартак» в Калининском районе. Для обеспечения безопасности на местах будут дежурить полицейские, спасатели и медики.