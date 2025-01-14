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Где окунуться на Крещение-2025 в Новосибирске? Опубликована карта купелей

В Новосибирске назвали места для крещенских купаний в 2025 году, которые пройдут 19 января. По данным мэрии, для горожан организуют пять купелей на популярных водоёмах.

Источник: Сиб.фм

В Новосибирске назвали места для крещенских купаний в 2025 году, которые пройдут 19 января. По данным мэрии, для горожан организуют пять купелей на популярных водоемах.

Купели появятся на реке Оби в районе «Европейского берега» и микрорайона «Затон», на пляже «Бумеранг» Новосибирского водохранилища, а также на озерах «Жемчужина Сибири» в Заельцовском районе и «Спартак» в Калининском районе. Для обеспечения безопасности на местах будут дежурить полицейские, спасатели и медики.

Адреса можно увидеть на онлайн-карте.

По предварительным оценкам, в крещенских купаниях примут участие около девяти тысяч новосибирцев. Окончательное решение о местах размещения купелей будет принято накануне праздника.

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