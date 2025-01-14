Вспышку ОРВИ зафиксировали в Новосибирской области

В целях профилактики респираторных заболеваний управление Роспотребнадзора рекомендует соблюдать гигиенические правила: часто и тщательно мыть руки, избегать контактов с людьми, имеющими признаки заболевания, регулярно проветривать помещения, реже посещать места скопления людей и использовать маску при необходимости. Также рекомендуется избегать объятий, поцелуев и рукопожатий, не трогать лицо немытыми руками.