Вспышку ОРВИ зафиксировали в Новосибирской области

В Новосибирской области наблюдается незначительный рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), при этом случаи гриппа остаются единичными, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Ведомство проводит эпидемиологический мониторинг, отслеживая ситуацию с распространением респираторных заболеваний. По данным за вторую неделю 2025 года, зафиксирован небольшой рост заболеваемости ОРВИ.
В целях профилактики респираторных заболеваний управление Роспотребнадзора рекомендует соблюдать гигиенические правила: часто и тщательно мыть руки, избегать контактов с людьми, имеющими признаки заболевания, регулярно проветривать помещения, реже посещать места скопления людей и использовать маску при необходимости. Также рекомендуется избегать объятий, поцелуев и рукопожатий, не трогать лицо немытыми руками.
В ведомстве призывают придерживаться здорового образа жизни и незамедлительно обращаться к врачу в случае заболевания. Эпидемиологическая ситуация находится под контролем управления Роспотребнадзора по Новосибирской области.