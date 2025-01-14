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Вспышку ОРВИ зафиксировали в Новосибирской области

В целях профилактики респираторных заболеваний управление Роспотребнадзора рекомендует соблюдать гигиенические правила.

Источник: Om1 Новосибирск

В Новосибирской области наблюдается незначительный рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), при этом случаи гриппа остаются единичными, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Ведомство проводит эпидемиологический мониторинг, отслеживая ситуацию с распространением респираторных заболеваний. По данным за вторую неделю 2025 года, зафиксирован небольшой рост заболеваемости ОРВИ.

В целях профилактики респираторных заболеваний управление Роспотребнадзора рекомендует соблюдать гигиенические правила: часто и тщательно мыть руки, избегать контактов с людьми, имеющими признаки заболевания, регулярно проветривать помещения, реже посещать места скопления людей и использовать маску при необходимости. Также рекомендуется избегать объятий, поцелуев и рукопожатий, не трогать лицо немытыми руками.

В ведомстве призывают придерживаться здорового образа жизни и незамедлительно обращаться к врачу в случае заболевания. Эпидемиологическая ситуация находится под контролем управления Роспотребнадзора по Новосибирской области.

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