О снеге на трассе М-4 «Дон» предупредили воронежских водителей

Для предотвращения возникновения ДТП автомобилистам рекомендуют соблюдать дистанцию и избегать опасных маневров. Между тем повсеместно в области осадки не обещают. Впрочем, небольшой снег все-таки выпадет в среду и четверг, а вот в пятницу в регион вновь придет оттепель. Аномально теплый январь в Воронежской области, к слову, спровоцировал раннее пробуждение растений и животных. На днях, например, воронежцы заметили пробудившихся клещей.