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О снеге на трассе М-4 «Дон» предупредили воронежских водителей

Осадки ожидаются в течение дня и вечером 14 января.

Сейчас в Ричмонде: 3 м/с 64% 760 мм рт. ст.

В компании «Автодор» попросили водителей проявить осторожность.

Помимо воронежского участка трассы, снег пройдет в Московской, Липецкой и Тульской областях.

Осадки прогнозируются местами.

Для предотвращения возникновения ДТП автомобилистам рекомендуют соблюдать дистанцию и избегать опасных маневров. Между тем повсеместно в области осадки не обещают. Впрочем, небольшой снег все-таки выпадет в среду и четверг, а вот в пятницу в регион вновь придет оттепель. Аномально теплый январь в Воронежской области, к слову, спровоцировал раннее пробуждение растений и животных. На днях, например, воронежцы заметили пробудившихся клещей.