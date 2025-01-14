Число посетителей катков Челябинска за год выросло в шесть раз

В два раза больше, чем год назад, детей посетили культурные учреждения Челябинска. Чуть меньше 10,8 тысяч ребят приняли участие в праздничных мероприятиях, организованных в городских домах культуры. Ещё 1,2 тысячи юных челябинцев присоединились к новогодним акциям в библиотеках. Не забыло молодое поколение и про сказочных героев. 10 тысяч ребят встретились лично с Дедом Морозом и Снегурочкой в парке «Металлург» имени Тищенко.