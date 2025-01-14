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Число посетителей катков Челябинска за год выросло в шесть раз

Администрация Челябинска собрала статистику, связанную с посещаемостью новогодних мероприятий и зимних аттракционов горожанами. Отмечается, что по сравнению с прошлой зимой число любителей покататься на льду выросло почти в шесть раз. В нынешний сезон посетить катки в парках Гагарина и Терешковой и городском саду имени Пушкина захотели 38,5 тысяч человек.

В два раза больше, чем год назад, детей посетили культурные учреждения Челябинска. Чуть меньше 10,8 тысяч ребят приняли участие в праздничных мероприятиях, организованных в городских домах культуры. Ещё 1,2 тысячи юных челябинцев присоединились к новогодним акциям в библиотеках. Не забыло молодое поколение и про сказочных героев. 10 тысяч ребят встретились лично с Дедом Морозом и Снегурочкой в парке «Металлург» имени Тищенко.

Около 14,3 тысяч горожан посмотрели в праздники представления, устроенные на сценах «Манекена», «Скарабея», «Нового художественного театра» и «Челябинского театра современного танца». 8,2 тысячи челябинцев решили заглянуть в кинотеатры «Знамя» и «Импульс».

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