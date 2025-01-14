Недалеко от уфимского аэропорта пешеход попал под колеса английской иномарки

Вчера вечером, 13 января, под Уфой в ДТП пострадал пешеход. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.
Авария случилась недалеко от аэропорта. Land Rover, за рулем которой был 50-летний мужчина, сбил пешехода, который переходил проезжую часть в неположенном месте. В результате происшествия пострадавший получил различные травмы, его госпитализировали. Его личность устанавливается. По факту произошедшего началось разбирательство.
В ГАИ напомнили, что следует переходить через проезжую часть по пешеходным переходам, перед этим убедившись в безопасности. Сотрудники дорожной полиции рекомендуют гражданам иметь свотовозвращающие элементы на одежде, которые сделают их заметными на дороге в темное время суток и предоставят возможность водителям вовремя заметить пешеходов на дороге и предпринять меры по предотвращению аварии.
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