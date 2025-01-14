Летевшие в Казань самолеты перенаправлены на запасные аэродромы в Перми и Нижнекамске. Это связано с введенными ограничениями на полет и вылет, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
Речь идет о рейсах из Омска и Кемерово. Решение о перенаправлении было принято командирами воздушных судов.
С 5:40 13 января на территории Татарстана действует предупреждение об угрозе атаки беспилотников. Информацию о пожаре на «Казаньоргсинтезе» в ЕДДС опровергли. По словам представителя службы, возгорание произошло на улице Северо-западной.
Напомним, 14 января с раннего утра казанский аэропорт имени Габдуллы Тукая по указанию органов управления воздушным движением временно не осуществляет прием и отправку самолетов. Решение принято с целью обеспечения безопасности полетов.