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Предпринимателям Узбекистана доверят питание школьников

ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. Предпринимателям в Узбекистане будут сдавать в аренду столовые некоторых учебных заведений через электронную торговую платформу E-auksion. Об этом сообщает министерство юстиции.

Источник: Sputnik.uz

Правительством страны внесены изменения и дополнения в некоторые постановления Кабмина.

Согласно новшествам, субъектам предпринимательства на конкурсной основе будут предоставлять в аренду через электронную торговую площадку E-auksion столовые организаций общего среднего и среднего специального, профессионального образования.

Учет сданных в аренду столовых образовательных учреждений будет вестись через информационную систему «online-ijara.uz».

Также сообщается, что в столовых образовательных учреждений будут проводиться мониторинг и контроль организации здорового питания.

Вместе с тем правительство страны приняло постановление, в соответствии с которым в государственных дошкольных образовательных учреждениях Узбекистана будет улучшен порядок организации здорового питания.

образование