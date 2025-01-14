Предпринимателям Узбекистана доверят питание школьников

Правительством страны внесены изменения и дополнения в некоторые постановления Кабмина.
Согласно новшествам, субъектам предпринимательства на конкурсной основе будут предоставлять в аренду через электронную торговую площадку E-auksion столовые организаций общего среднего и среднего специального, профессионального образования.
Учет сданных в аренду столовых образовательных учреждений будет вестись через информационную систему «online-ijara.uz».
Также сообщается, что в столовых образовательных учреждений будут проводиться мониторинг и контроль организации здорового питания.
Вместе с тем правительство страны приняло постановление, в соответствии с которым в государственных дошкольных образовательных учреждениях Узбекистана будет улучшен порядок организации здорового питания.