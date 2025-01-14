В Храброво третий день задерживаются прилёт и вылет нескольких рейсов

N4 852 из Уфы авиакомпании Nordwind Airlines. Расчётное время прибытия — 11:00 (по расписанию — 6:40); EO 883 из Перми авиакомпании «Икар». Расчётное время прибытия — 10:00 (по расписанию — 8:50);5N 505 из Санкт-Петербурга авиакомпании Smartavia. Расчётное время прибытия — 9:50 (по расписанию — 9:40); DP 6835 из Москвы (Шереметьево) авиакомпании «Победа». Расчётное время прибытия — 9:45 (по расписанию — 9:40); FV 6311 из Москвы (Шереметьево) авиакомпании «Россия». Расчётное время прибытия — 11:40 (по расписанию — 11:35); S7 1211 из Москвы (Домодедово) авиакомпании S7 Airlines. Расчётное время прибытия — 12:55 (по расписанию — 12:30);N4 731 из Казани авиакомпании Nordwind Airlines. Расчётное время прибытия — 17:05 (по расписанию — 15:35).