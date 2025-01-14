По Молдове на кэруцэ: На железной дороге страны остался всего один междугородний маршрут

Поезд ходит два раза в день: утром в 4:00 он отправляется из Унген и в 18:00 возвращается в Унгены. По пути следования поезд останавливается в 15 населенных пунктах в районах Страшены, Калараш и Унгены. Билет до Унген стоит 27 леев, а в другие населенные пункты цены колеблются от 21 до 26 леев. Вместимость поезда — 400 мест.