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По Молдове на кэруцэ: На железной дороге страны остался всего один междугородний маршрут

Маршруты Бельцы-Рогожены и Кишинев-Бендеры были отменены из-за финансовых проблем на железной дороге.

Источник: Комсомольская правда

Пассажирский поезд Кишинев-Унгены остался единственным междугородным маршрутом в Молдове после того, как маршруты Бельцы-Рогожены и Кишинев-Бендеры были отменены из-за финансовых проблем на железной дороге.

Поездка на этом поезде остается доступным вариантом для многих жителей Молдовы, которые опасаются, что этот маршрут также может быть закрыт, сообщает.

В ответ на запрос журналистов администрация ЖДМ сообщила, что ведется поиск решений, которые позволят избежать остановки маршрута Кишинев — Унгены.

Поезд ходит два раза в день: утром в 4:00 он отправляется из Унген и в 18:00 возвращается в Унгены. По пути следования поезд останавливается в 15 населенных пунктах в районах Страшены, Калараш и Унгены. Билет до Унген стоит 27 леев, а в другие населенные пункты цены колеблются от 21 до 26 леев. Вместимость поезда — 400 мест.