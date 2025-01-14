По Молдове на кэруцэ: На железной дороге страны остался всего один междугородний маршрут

Пассажирский поезд Кишинев-Унгены остался единственным междугородным маршрутом в Молдове после того, как маршруты Бельцы-Рогожены и Кишинев-Бендеры были отменены из-за финансовых проблем на железной дороге.
Поездка на этом поезде остается доступным вариантом для многих жителей Молдовы, которые опасаются, что этот маршрут также может быть закрыт, сообщает.
В ответ на запрос журналистов администрация ЖДМ сообщила, что ведется поиск решений, которые позволят избежать остановки маршрута Кишинев — Унгены.
Поезд ходит два раза в день: утром в 4:00 он отправляется из Унген и в 18:00 возвращается в Унгены. По пути следования поезд останавливается в 15 населенных пунктах в районах Страшены, Калараш и Унгены. Билет до Унген стоит 27 леев, а в другие населенные пункты цены колеблются от 21 до 26 леев. Вместимость поезда — 400 мест.