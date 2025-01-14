Фекалии или теплоноситель: озеро в зоне отдыха во Владивостоке покрылось подозрительным льдом

Другая версия происхождения странного льда — сток воды при порыве участка теплосети в районе Часовитина, 10 (чуть выше улицы Гризодубовой). Так полагает местный депутат, но так как участок между домами № 10 и № 12 на улице Часовитина, где сейчас наблюдается парение, территориально к его округу не относится, оперативно уточнить, проводились ли там какие-то работы, возможности у него нет. Депутат направил запрос Владивостокскому предприятию электрических сетей, чтобы коммунальщики провели проверку и устранили течь. Также был направлен запрос «Приморскому водоканалу», чтобы предприятие проверило, что это за вода — вероятно, течь в компетенции водопроводчиков, а не тепловиков.