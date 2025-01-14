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Фекалии или теплоноситель: озеро в зоне отдыха во Владивостоке покрылось подозрительным льдом

Во Владивостоке озеро в районе улицы Сафронова покрылось льдом, который, судя по цвету, является замёрзшими канализационными стоками, сообщает ИА DEITA.RU. Информацию о подозрительном льде распространяют в местных telegram-каналах, в том числе в чате городской администрации.

Источник: ДЕЙТА

Горожане обратили внимание, что на озере «уже который день потоп из чего-то бурого», стекающего от дома № 71 по улице Гризодубовой. Верхняя тропинка в зоне отдыха вокруг озера уже полностью обледенела, ходить по ней стало опасно. Залило и ледовую горку, которую по собственной инициативе залил для детей местный активист.

Жители микрорайона переживают, что если фекалии стекали в озеро продолжительное время, то это могло нанести урон черепашкам, которые в тёплое время года живут в водоёме и уже стали неофициальным символом микрорайона.

Другая версия происхождения странного льда — сток воды при порыве участка теплосети в районе Часовитина, 10 (чуть выше улицы Гризодубовой). Так полагает местный депутат, но так как участок между домами № 10 и № 12 на улице Часовитина, где сейчас наблюдается парение, территориально к его округу не относится, оперативно уточнить, проводились ли там какие-то работы, возможности у него нет. Депутат направил запрос Владивостокскому предприятию электрических сетей, чтобы коммунальщики провели проверку и устранили течь. Также был направлен запрос «Приморскому водоканалу», чтобы предприятие проверило, что это за вода — вероятно, течь в компетенции водопроводчиков, а не тепловиков.

экология