В Омске оборот общепита за 11 месяцев превысил 30 миллиардов рублей

Омскстат опубликовал данные о динамике выручки заведений общественного питания региона за период с января по ноябрь 2024 года. Совокупный оборот ресторанов, кафе и баров за это время составил более 30,9 млрд рублей, что значительно превышает показатель за аналогичный период 2023 года, когда было зафиксировано 25,8 млрд рублей.
Несмотря на общую положительную динамику, в ноябре отмечено снижение оборота в сравнении с октябрем — с 3 млрд рублей до 2,9 млрд. Это сезонное падение характерно для данного времени года, но в прошлом году оно было менее выраженным.
Эксперты отмечают, что декабрь традиционно становится месяцем роста выручки благодаря предновогодним корпоративам, праздничным банкетам и увеличению посещаемости заведений. Это позволяет многим рестораторам компенсировать снижение показателей, наблюдающееся осенью.
Оборот общественного питания включает выручку как от продажи блюд и напитков населению, так и от организации питания для школ, детских садов и других социальных учреждений.