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Четыре купели оборудуют в Хабаровске на Крещение

В краевой столице готовятся к встрече одного из главных церковных праздников — Крещения Господня.

19 января в городе откроются четыре купели, где хабаровчане смогут совершить омовение. Они будут работать в определенные часы по адресам:

10:00—20:00 — в поселке имени Горького на улице Покуса, 20, возле храма Введения во храм Пресвятой Богородицы; 10:00—17:30 — на Красной речке, в районе улицы Минусинской (магазин «Раймаг»), там традиционно будет несколько купелей; 09:30—18:00 — в районе Затона на острове Заячий будет размещена купель от храма святого благоверного князя Александра Невского; 09:00 до 19:00 — в Спасо-Преображенском кафедральном соборе доступна для омовения купель в нижнем храме.

У иорданей на открытом пространстве будут установлены зимние палатки для обогрева. Там посетители смогут выпить горячий чай. Рядом с пунктами обогрева будут дежурить бригады МЧС и скорой помощи.

В Комсомольске-на-Амуре крещенская купель будет организована в новом месте на набережной, в районе храма блаженной Матроны Московской. Она будет готова к 19:00 18 января. Обряд освящения купели пройдет 19 января в 11:00. Желающие могут принять участие в службе в храме. Окунуться в иордань можно будет до 19:00 19 января.

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