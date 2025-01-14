Четыре купели оборудуют в Хабаровске на Крещение

19 января в городе откроются четыре купели, где хабаровчане смогут совершить омовение. Они будут работать в определенные часы по адресам:
У иорданей на открытом пространстве будут установлены зимние палатки для обогрева. Там посетители смогут выпить горячий чай. Рядом с пунктами обогрева будут дежурить бригады МЧС и скорой помощи.
В Комсомольске-на-Амуре крещенская купель будет организована в новом месте на набережной, в районе храма блаженной Матроны Московской. Она будет готова к 19:00 18 января. Обряд освящения купели пройдет 19 января в 11:00. Желающие могут принять участие в службе в храме. Окунуться в иордань можно будет до 19:00 19 января.