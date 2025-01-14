Четыре купели оборудуют в Хабаровске на Крещение

10:00—20:00 — в поселке имени Горького на улице Покуса, 20, возле храма Введения во храм Пресвятой Богородицы; 10:00—17:30 — на Красной речке, в районе улицы Минусинской (магазин «Раймаг»), там традиционно будет несколько купелей; 09:30—18:00 — в районе Затона на острове Заячий будет размещена купель от храма святого благоверного князя Александра Невского; 09:00 до 19:00 — в Спасо-Преображенском кафедральном соборе доступна для омовения купель в нижнем храме.