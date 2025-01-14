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Катки в Самаре восстанавливают после дождей и оттепелей

В Самаре за январские праздники катки посетили более 22 тысяч человек.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре катки остаются любимым местом отдыха для жителей и гостей города, несмотря на капризы погоды. Этой зимой январские оттепели и дожди внесли свои коррективы. Сейчас специалисты восстанавливают ледовые площадки. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

С начала сезона в Самаре оборудовали 116 ледовых площадок. Только за январские праздники катки посетили более 22 тысяч человек. Специализированные службы активно работают над восстановлением льда после каждой непогоды. Площадки очищают от снега и обновляют ледовое покрытие.

На катках, расположенных в парках и зонах отдыха, действуют пункты проката коньков и заточки. Для удобства горожан предусмотрены теплые помещения для переодевания. При плюсовых температурах, когда верхний слой льда начинает таять, катки закрываются.

Узнать актуальное расписание работы ледовых площадок можно на сайтах профильных организаций.

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