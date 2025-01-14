Катки в Самаре восстанавливают после дождей и оттепелей

В Самаре катки остаются любимым местом отдыха для жителей и гостей города, несмотря на капризы погоды. Этой зимой январские оттепели и дожди внесли свои коррективы. Сейчас специалисты восстанавливают ледовые площадки. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
С начала сезона в Самаре оборудовали 116 ледовых площадок. Только за январские праздники катки посетили более 22 тысяч человек. Специализированные службы активно работают над восстановлением льда после каждой непогоды. Площадки очищают от снега и обновляют ледовое покрытие.
На катках, расположенных в парках и зонах отдыха, действуют пункты проката коньков и заточки. Для удобства горожан предусмотрены теплые помещения для переодевания. При плюсовых температурах, когда верхний слой льда начинает таять, катки закрываются.
Узнать актуальное расписание работы ледовых площадок можно на сайтах профильных организаций.