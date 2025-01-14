Катки в Самаре восстанавливают после дождей и оттепелей

С начала сезона в Самаре оборудовали 116 ледовых площадок. Только за январские праздники катки посетили более 22 тысяч человек. Специализированные службы активно работают над восстановлением льда после каждой непогоды. Площадки очищают от снега и обновляют ледовое покрытие.