Новая станция метро в Москве будет названа в честь Крыма. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Станцию «Крымскую» на Троицкой линии метро выполнят в морской тематике. На платформе подвесные потолки будут напоминать паруса, а колонны и балки — крылья парящих птиц. Светильники на путевых стенах оформят в виде судовых иллюминаторов.
Также Собянин рассказал, что на стене главного фасада первого вестибюля сделают барельеф с подсветкой в форме полуострова Крым.
Еще на этой же линии появится станция «ЗИЛ». Путевые стены украсила художественная композиция, отображающая историю развития завода ЗИЛ. Панно выполнено в технике печати на стекле.