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Новая станция метро в Москве будет названа в честь Крыма

Новую станцию на Троицкой линии метро выполнят в морской тематике.

Источник: Аргументы и факты

Новая станция метро в Москве будет названа в честь Крыма. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Станцию «Крымскую» на Троицкой линии метро выполнят в морской тематике. На платформе подвесные потолки будут напоминать паруса, а колонны и балки — крылья парящих птиц. Светильники на путевых стенах оформят в виде судовых иллюминаторов.

Также Собянин рассказал, что на стене главного фасада первого вестибюля сделают барельеф с подсветкой в форме полуострова Крым.

Еще на этой же линии появится станция «ЗИЛ». Путевые стены украсила художественная композиция, отображающая историю развития завода ЗИЛ. Панно выполнено в технике печати на стекле.

метро