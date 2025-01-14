В Волгоградской области начнут отслеживать водителей без ОСАГО по камерам

Штрафы пока выписывать не будут, а лишь ограничатся предупреждением через портал «Госуслуги» — информацию о том, что транспортное средство зафиксировано без страховки, владелец получит через личный кабинет. Эксперимент будет длиться на протяжении года. Автоматические штрафы за отсутствие ОСАГО могут ввести уже в 2026 году.