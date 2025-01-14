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В Волгоградской области начнут отслеживать водителей без ОСАГО по камерам

Системно проверять наличие полиса ОСАГО будут камеры. Нарушения в тестовом режиме начнут фиксировать с 1 марта 2025 года.

Волгоградская область попала в число пилотных регионов, где протестируют новую систему. Нововведение также коснется Москвы и Свердловской области. Об этом сообщает Всероссийский союз страховщиков. Анонсировал потоковую проверку ОСАГО в этих субъектах глава Национальной страховой информационной системы Николай Галушин.

Штрафы пока выписывать не будут, а лишь ограничатся предупреждением через портал «Госуслуги» — информацию о том, что транспортное средство зафиксировано без страховки, владелец получит через личный кабинет. Эксперимент будет длиться на протяжении года. Автоматические штрафы за отсутствие ОСАГО могут ввести уже в 2026 году.

Напомним, что с 1 января 2025 года штрафные санкции за повторное отсутствие полиса ОСАГО серьезно выросли — за данное нарушение придется отдать сумму от 3 до 5 тыс. рублей, тогда как ранее предусматривалось наказание в размере 800 рублей. Кстати, за первое нарушение штраф таким и остался — 800 ₽

По оценке страховщиков, без ОСАГО сегодня в России ездят до 10% водителей.