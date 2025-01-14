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Боец из Эхирит-Булагатского района погиб в зоне СВО

Петру Карнакову было всего 27 лет.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Скорбные вести пришли в Эхирит-Булагатский район. В зоне проведения спецоперации погиб уроженец села Корсук 27-летний Петр Карнаков. Об этом сообщил в своем тг-канале мэр района Геннадий Осодоев. Защитника Отечества не стало 1 декабря недалеко от города Селидово ДНР.

— После окончания девяти классов в Усть-Ордынской СОШ № 2 поступил в Усть-Ордынский аграрный техникум, получил специальность повара. Контракт с Минобороны подписал 15 августа 2024 года, — поделился Геннадий Осодоев.

Герой служил в звании рядового стрелком мотострелковой роты. Петра запомнили как доброго, готового всегда помочь и трудолюбивого парня.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске и районе с начала года четыре ребенка получили травмы в различных ДТП.