Боец из Эхирит-Булагатского района погиб в зоне СВО

Скорбные вести пришли в Эхирит-Булагатский район. В зоне проведения спецоперации погиб уроженец села Корсук 27-летний Петр Карнаков. Об этом сообщил в своем тг-канале мэр района Геннадий Осодоев. Защитника Отечества не стало 1 декабря недалеко от города Селидово ДНР.