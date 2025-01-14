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Уфимский аэропорт ввел ограничения на прием и выпуск самолетов

В Уфе ограничили прилеты и вылеты самолетов.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня днем, 14 января, в Уфе ограничили прилеты и вылеты самолетов. Об этом рассказала пресс-служба международного аэропорта столицы Башкирии.

Воздушная временно ввела ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Причина — обеспечение мер авиационной безопасности. Рейсы будут выполнять уже после снятия ограничений.

Напомним, подобные меры были введены в минувшую субботу, 11 января, как в уфимском, так и кировском и ижевском аэропортах.

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