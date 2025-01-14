Суд отклонил иск прокуратуры к минЖКХ Новосибирской области на 220 млн рублей

Как ранее установили в прокуратуре по итогам проверки, ООО «Экология-Новосибирск», являясь региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами, в целях обеспечения взятых на себя обязательств, предоставило региону банковскую гарантию на 2022 год. Согласно условиям гарантии, банк, в случае неисполнения «Экологии-Новосибирск» своих обязательств, по требованию минЖКХ и энергетики региона обязан уплатить в областной бюджет 220 млн руб.