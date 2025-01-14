Суд отклонил иск прокуратуры к минЖКХ Новосибирской области на 220 млн рублей

Дело рассматривалось на заседании 14 января в онлайн-режиме — материалы с подробностями не приводятся.
В качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, к делу также были привлечены ООО «Экология-Новосибирск» и «Производственная фирма “ВИС”».
Иск был подан в мае прошлого года. Согласно информации источника, знакомого с делом, предметом спора было названо незаконное решение ведомства об отзыве требования об уплате банковской гарантии в размере 220 млн руб. Правоохранители полагают, что таким образом банк неправомерно был освобожден от уплаты долга в региональный бюджет.
Как ранее установили в прокуратуре по итогам проверки, ООО «Экология-Новосибирск», являясь региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами, в целях обеспечения взятых на себя обязательств, предоставило региону банковскую гарантию на 2022 год. Согласно условиям гарантии, банк, в случае неисполнения «Экологии-Новосибирск» своих обязательств, по требованию минЖКХ и энергетики региона обязан уплатить в областной бюджет 220 млн руб.