Новосибирские власти взяли под видеоконтроль дорогу на кладбище у Хилка

Напомним, что долгое время фуры из Средней Азии, груженные овощами и фруктами, ездили по ночам по улице Малыгина и парковались на территории бывшего дисбата. В прошлом году местные жители начали борьбу с перевозчиками, чтобы обеспечить себе нормальный отдых в ночное время и снизить загазованность воздуха в экологически неблагоприятном районе. К процессу подключилась и мэрия.