Новосибирские власти взяли под видеоконтроль дорогу на кладбище у Хилка

Власти Новосибирска продолжают искать «противоядие» против массового движения «овощных» фур по улице Малыгина рядом с Хилокским рынком. 13 января в мэрии отчитались об установке камер видеонаблюдения на самом проблемном участке, который расположен на территории Клещихинского кладбища.
О принятых мерах «Прецеденту» рассказал общественник Михаил Михайлов. В муниципалитете его проинформировали, что видеокамеры на въездных зонах Клещихинского кладбища уже работают и фиксируют нарушения правил дорожного движения.
Напомним, что долгое время фуры из Средней Азии, груженные овощами и фруктами, ездили по ночам по улице Малыгина и парковались на территории бывшего дисбата. В прошлом году местные жители начали борьбу с перевозчиками, чтобы обеспечить себе нормальный отдых в ночное время и снизить загазованность воздуха в экологически неблагоприятном районе. К процессу подключилась и мэрия.
После дорожного ремонта на Малыгина, по настойчивым просьбам горожан, власти установили габаритный ограничитель для большегрузов. Однако конструкция простояла недолго, в сентябре неизвестные вандалы повредили вертикальные балки, на которых держался ограничитель, а спустя месяц в арку на полном ходу въехал грузовик. В начале ноября ворота восстановили и укрепили с помощью бетонирования опор, после чего были смонтированы дополнительные рамки.
Правда, к тому моменту водители среднеазиатских фур уже нашли альтернативный маршрут. Они начали объезжать ограничитель через территорию Клещихинского кладбища. Чтобы перекрыть и этот путь, мэрия установила видеоконтроль за въездами на погост.
Однако насколько эффективной окажется эта мера пока не ясно. 14 января Михаил Михайлов проверил «кладбищенский» маршрут и выяснил, что на территорию дисбата фуры могут проезжать через огромный пролом в заборе, а на Клещихинском для них по-прежнему открыта «зеленая улица» с поднятыми шлагбаумами.
И все же жители «малыгинского треугольника», которые вынуждены терпеть неприятное соседство с мусорным полигоном, нелегальными рынками, стихийными свалками и толпами мигрантов, положительно относятся к действиям властей. Люди надеются, что они будут последовательными и рано или поздно дадут результат.
Иван ЛУДНОВ.