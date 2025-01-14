В Балтийске собираются снести бывший Дом спорта, чтобы разбить на его месте «сквер Ожидания». Об этом сообщает администрация городского округа.
В марте прошлого года жители города голосовали за объекты благоустройства по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Было предложено три объекта: сквер у железнодорожного вокзала, сквер Памяти воинов-интернационалистов и бульвар Пикуля.
«Большинством голосов победил проект благоустройства территории у ж/д вокзала, который назвали “сквер Ожидания”. Глава администрации с коллегами уже начали работу по предстоящему строительству. На повестке дня — снос бывшего Дома спорта, который расположен на месте будущего сквера. Сейчас в администрации составляем смету работ по демонтажу аварийного здания и ищем подрядчика, который сможет качественно и быстро расчистить территорию для строительства нового сквера с остановкой, павильонами, ротондой и скамьями», — рассказали власти округа.