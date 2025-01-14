Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Балтийске собираются снести бывший Дом спорта, чтобы разбить на его месте сквер

Администрация готовит смету работ по демонтажу здания.

Источник: Эскиз: администрация Балтийского городского округа

В Балтийске собираются снести бывший Дом спорта, чтобы разбить на его месте «сквер Ожидания». Об этом сообщает администрация городского округа.

В марте прошлого года жители города голосовали за объекты благоустройства по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Было предложено три объекта: сквер у железнодорожного вокзала, сквер Памяти воинов-интернационалистов и бульвар Пикуля.

«Большинством голосов победил проект благоустройства территории у ж/д вокзала, который назвали “сквер Ожидания”. Глава администрации с коллегами уже начали работу по предстоящему строительству. На повестке дня — снос бывшего Дома спорта, который расположен на месте будущего сквера. Сейчас в администрации составляем смету работ по демонтажу аварийного здания и ищем подрядчика, который сможет качественно и быстро расчистить территорию для строительства нового сквера с остановкой, павильонами, ротондой и скамьями», — рассказали власти округа.