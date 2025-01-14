В Австралии открыли новый подвид смертельно опасных пауков

По словам руководителя отделения клинической токсикологии университета Ньюкасла Джеффа Исбистера, впервые появление более крупных особей было отмечено около 20 лет назад. «На самом деле эти пауки всегда были здесь, но только сейчас мы понимаем, что они отличаются от своих родственников. Впрочем, радует тот факт, что существующее противоядие помогает и против их укусов», — сказал он, отметив, что для описания нового подвида ученым пришлось сопоставлять ДНК сотен пауков и сравнивать недавно полученные образцы с собранными в начале прошлого века.