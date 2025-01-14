В Австралии открыли новый подвид смертельно опасных пауков

СИДНЕЙ, 14 января. /ТАСС/. Новый подвид смертельно ядовитых пауков был открыт на восточном побережье Австралии. Об этом сообщается в заявлении Сиднейского национального музея и университета Ньюкасла.
Отмечается, что открытый подвид родственен одному из самых опасных обитателей континента — сиднейскому воронковому пауку. Представители нового подвида, отличающиеся более крупными размерами и более сильным ядом, живут на территории города Ньюкасл и в окрестностях, тогда как их более мелкие родственники распространены в Сиднее и прилегающих к мегаполису районах.
По словам руководителя отделения клинической токсикологии университета Ньюкасла Джеффа Исбистера, впервые появление более крупных особей было отмечено около 20 лет назад. «На самом деле эти пауки всегда были здесь, но только сейчас мы понимаем, что они отличаются от своих родственников. Впрочем, радует тот факт, что существующее противоядие помогает и против их укусов», — сказал он, отметив, что для описания нового подвида ученым пришлось сопоставлять ДНК сотен пауков и сравнивать недавно полученные образцы с собранными в начале прошлого века.
Исследования, приведшие к открытию нового подвида, названого Atrax christenseni, начались после того, как в лабораторию сиднейского парка рептилий был передан необычно крупный и очень агрессивный паук. «Первое, что бросилось в глаза, — это размер, пауки этого подвида невероятно велики по сравнению с другими представителями семейства, кроме того, у них есть и ряд других морфологических признаков, выделяющих их в отдельный подвид», — рассказал сотрудник лаборатории Кейн Кристенсен.
Также сообщается, что один из самых крупных представителей нового подвида сиднейского воронкового паука был передан сиднейскому парку рептилий в начале 2025 года. Арахнид, длина тела которого составляет рекордные 9,2 см, был назван в честь австралийского актера Криса Хемсворта.
Сиднейский лейкопаутинный, или воронковый, паук (Atrax robustus) — представитель обширного семейства воронковых пауков. Он обитает в радиусе 160 км от Сиднея и в самом городе и отличается повышенной агрессивностью. С 1927 по 1981 год от укусов этих пауков умерли 13 человек, но в 1981 года был получен антидот, который изготавливают из их яда, и с тех пор не было зафиксировано ни одного смертельного случая.