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В аэропорту «Уфа» введены ограничения на прием и выпуск самолетов

Решение принято для обеспечения мер авиационной безопасности.

Источник: Аэропорт "Уфа"

В аэропорту «Уфа» временно введено ограничение на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения мер авиационной безопасности, сообщает Росавиация 14 января.

«Рейсы будут выполняться после снятия ограничений», — говорится в сообщении.