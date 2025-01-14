В аэропорту «Уфа» введены ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту «Уфа» временно введено ограничение на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения мер авиационной безопасности, сообщает Росавиация 14 января.
«Рейсы будут выполняться после снятия ограничений», — говорится в сообщении.
Решение принято для обеспечения мер авиационной безопасности.
В аэропорту «Уфа» временно введено ограничение на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения мер авиационной безопасности, сообщает Росавиация 14 января.
«Рейсы будут выполняться после снятия ограничений», — говорится в сообщении.