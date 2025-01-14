Предприятие задолжало 3,9 миллиона рублей работникам в Омской области

Работники сельскохозяйственного предприятия ЗАО «Кутузовское» пожаловались на невыплаченную зарплату. Прокуратура Шербакульского района Омской области провела проверку.
В ходе проверки выяснилось, что 115 работников предприятия не получили заработную плату на общую сумму более 3,9 миллиона рублей.
В результате прокуратура направила представление руководителю предприятия и возбудила дело об административном правонарушении за невыплату заработной платы.
После вмешательства прокуратуры задолженность была погашена, а руководитель организации привлечен к административной ответственности.