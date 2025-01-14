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УК выплатила жительнице Воронежа 650 тысяч рублей ущерба за протекающую крышу

Управляющая компания выплатила жительнице Левобережного района 650 тысяч рублей в качестве компенсации ущерба за потоп в квартире. Женщина проживает на девятом этаже многоэтажного дома, в котором течет крыша.

За полгода затопления происходили несколько раз. Серьезно пострадали мебель, а также проведенный в жилище ремонт. Была проведена экспертиза, специалисты подсчитали, что компенсация должна составить полмиллиона рублей. Однако коммунальщики претензию горожанки проигнорировали. Тогда пришлось идти в суд.

«Ответственную за содержание многоквартирного дома организацию обязали выплатить горожанке компенсацию материального ущерба, морального вреда и штраф», — рассказывают в пресс-службе УФССП.

В настоящее время женщина уже получила причитающиеся ей средства.

ЖКХ