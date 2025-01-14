УК выплатила жительнице Воронежа 650 тысяч рублей ущерба за протекающую крышу

За полгода затопления происходили несколько раз. Серьезно пострадали мебель, а также проведенный в жилище ремонт. Была проведена экспертиза, специалисты подсчитали, что компенсация должна составить полмиллиона рублей. Однако коммунальщики претензию горожанки проигнорировали. Тогда пришлось идти в суд.