За год рак толстой кишки обнаружили у 1,1 тысячи волгоградцев

Колоректальный рак (рак толстой кишки) обнаружили за год у более тысячи волгоградцев, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Этот тип злокачественных опухолей занимает третье место по онкологической заболеваемости среди мужчин и второе среди женщин. Чаще всего он возникает из аденом толстой кишки.
— В Волгоградской области выявлено 1111 случаев колоректального рака, что составило 45 случаев на 100 тысяч населения, — рассказали санитарные врачи.
Влияют на развитие колоректального рака алкоголь, особенно на фоне ожирения, курение, а также красное мясо, жиры и углеводы, недостаток фолиевой кислоты и витамина В6. Снизить риски помогает диета с высоким содержанием клетчатки, регулярный прием витамина D и кальция. Также антиканцерогенным действием обладает бета-каротин вместе с витаминами A, С и Е. Значительно снижает риск развития этого заболевания физическая активность.
Важную роль играют и регулярные медосмотры. Ранняя диагностика рака — залог исцеления. Каждый человек старше 50 лет должен ежегодно сдавать анализ на наличие крови в кале и раз в 2−3 года делать колоноскопию.