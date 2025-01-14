За год рак толстой кишки обнаружили у 1,1 тысячи волгоградцев

Влияют на развитие колоректального рака алкоголь, особенно на фоне ожирения, курение, а также красное мясо, жиры и углеводы, недостаток фолиевой кислоты и витамина В6. Снизить риски помогает диета с высоким содержанием клетчатки, регулярный прием витамина D и кальция. Также антиканцерогенным действием обладает бета-каротин вместе с витаминами A, С и Е. Значительно снижает риск развития этого заболевания физическая активность.