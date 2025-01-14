Экс-председатель Ростовского облсуда не добилась восстановления статуса судьи

Экс-председатель Областного суда в Ростове-на-Дону не смогла восстановить свой судейский статус. Отказ был утвержден в Верховном суде Российской Федерации, информацию опубликовали на сайте инстанции.
Отказ получила жалоба на решение Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) от 13 июля 2023 года о прекращении отставки судьи. Иными словами, специалист не смогла добиться признания ее увольнения по собственному желанию и восстановления своего статуса.
Напомним, специалист подала в отставку в начале апреля 2023 года, через время после начала разбирательств и обысков у коллег. Позже в ВККС согласовали возбуждение уголовного дела в отношении экс-председателя донского Облсуда.