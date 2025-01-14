Разработана российская платформа анализа больших генетических данных

В основе системы — отечественное программное обеспечение. По словам ученого, ранее в Институте цитологии и генетики (ИЦиГ) СО РАН, который также участвует в создании платформы, разработали ряд узкоспециализированных программ. Основной целью нового проекта стала их сборка в единый продукт. Планируется, что в платформу будут добавлены методы искусственного интеллекта для анализа данных. «Чтобы моделировать то, что происходит в геноме, в клетке, в популяции, мы ставим себе такую глобальную задачу моделирования от молекулярного уровня до уровня экосистем», — подчеркнул представитель института.