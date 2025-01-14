Разработана российская платформа анализа больших генетических данных

НОВОСИБИРСК, 14 января. /ТАСС/. Прототип отечественного информационно-программного комплекса для анализа и обработки больших генетических данных для решения задач биомедицины, фармакологии, биотехнологий, сельского хозяйства и экологии разработали в Новосибирске. Он позволит выполнять моделирование от уровня клеток до уровня экосистем, сообщил в пресс-центре ТАСС и.о. директора Института вычислительной математики и математической геофизики СО РАН Михаил Марченко.
«Прототип уже разработан. Есть публикации на эту тему. У нашей лаборатории искусственного интеллекта важнейший результат за год — это работа с геномными данными», — сказал он.
В основе системы — отечественное программное обеспечение. По словам ученого, ранее в Институте цитологии и генетики (ИЦиГ) СО РАН, который также участвует в создании платформы, разработали ряд узкоспециализированных программ. Основной целью нового проекта стала их сборка в единый продукт. Планируется, что в платформу будут добавлены методы искусственного интеллекта для анализа данных. «Чтобы моделировать то, что происходит в геноме, в клетке, в популяции, мы ставим себе такую глобальную задачу моделирования от молекулярного уровня до уровня экосистем», — подчеркнул представитель института.
Как сообщал ранее научный руководитель ИЦиГ СО РАН, академик РАН Николай Колчанов, большие объемы накапливаемых генетических данных требуют создания информационно-программных комплексов, основанных на новом поколении методов биоинформатики и системной компьютерной биологии. Применение искусственного интеллекта, в том числе позволит реализовать сложные сценарии анализа и интегрировать большое количество разнообразных программных продуктов и баз данных. Такой подход подразумевает развитие не только биологических методов исследований, но и математического аппарата для работы с ними.
Планируется, что программный комплекс будет готов к внедрению в работу ученых в 2027 году и будет ориентирован на поддержку фундаментальных и прикладных исследований в области наук о жизни, в том числе в таких важных направлениях, как биомедицина, фармакология, биотехнологии, сельское хозяйство, экология, биобезопасность.