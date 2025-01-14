В Самаре пройдут мероприятия в честь 205-летия Григория Аксакова

В четверг, 16 января, в 12:00 пройдет возложение цветов к памятнику Аксакову в сквере на пересечении улиц Фрунзе и Красноармейской. В 13:00 в центральном государственном архиве на Мичурина состоится встреча с архивистами, которые готовят к выходу юбилейную книгу-альбом «Г. С. Аксаков и Самарский край».