В Самаре пройдут мероприятия в честь 205-летия Григория Аксакова

В Самаре подготовили несколько мероприятий, которые будут посвящены 205-летию со дня рождения почетного гражданина города и седьмого губернатора Григория Аксакова. Об этом сообщили в региональном правительстве.
«При содействии Григория Аксакова в Самаре были построены здания окружного суда, кафедрального собора, земской больницы, открыты телеграф, школа сельских учительниц, начала развиваться железная дорога», — рассказали в пресс-службе.
В четверг, 16 января, в 12:00 пройдет возложение цветов к памятнику Аксакову в сквере на пересечении улиц Фрунзе и Красноармейской. В 13:00 в центральном государственном архиве на Мичурина состоится встреча с архивистами, которые готовят к выходу юбилейную книгу-альбом «Г. С. Аксаков и Самарский край».
Также сейчас планируется восстановить исторический аксаковский фамильный склеп и провести торжественное восстановление захоронения Аксакова в селе Страхово Борского района.