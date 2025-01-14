Крещение Господне будут праздновать во всех округах Иркутска

Комитеты по управлению городскими округами Иркутска активно готовятся к празднованию Крещения Господня, который традиционно пройдет 19 января. Подготовка осуществляется в тесном сотрудничестве с Иркутской епархией Русской православной церкви, правоохранительными структурами, Управлением Роспотребнадзора по Иркутской области, а также с ГИМС МЧС России по Иркутской области и муниципальными предприятиями, такими как «Водоканал», «Иркутскавтодор», «Безопасный город», «Праздник» и «Городская среда». Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу администрации мэрии.