Крещение Господне будут праздновать во всех округах Иркутска

Комитеты по управлению городскими округами Иркутска активно готовятся к празднованию Крещения Господня, который традиционно пройдет 19 января. Подготовка осуществляется в тесном сотрудничестве с Иркутской епархией Русской православной церкви, правоохранительными структурами, Управлением Роспотребнадзора по Иркутской области, а также с ГИМС МЧС России по Иркутской области и муниципальными предприятиями, такими как «Водоканал», «Иркутскавтодор», «Безопасный город», «Праздник» и «Городская среда». Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу администрации мэрии.
В рамках подготовки осуществляется очистка дорог и тротуаров, ведущих к храмам, от снега. Также проводится проверка мер безопасности на религиозных объектах, особое внимание уделяется качеству воды.
Представителям приходов были даны рекомендации по дополнительной очистке емкостей для забора воды, предназначенной для последующей раздачи. Им также напомнили о важности соблюдения правил пожарной безопасности, включая обеспечение храмов первичными средствами противопожарной защиты и организацию эвакуационных выходов.
В праздник Крещения Господня будет организовано патрулирование территорий, где могут появиться несанкционированные проруби. Единственным официальным местом для купания станет иордань, расположенная на заливе Якоби. Сотрудники полиции будут дежурить возле храмов.
Праздничные вечерние богослужения (0+), запланированные на 18 января, и утренние литургии (0+) 19 января пройдут в Богоявленском соборе и всех православных церквях и храмах. На их территориях также будет возможность набрать освященной воды.
Свердловский округ
Приходы храмов: Александра Невского — ул. Якоби, 3; Петропавловского — ул. Гоголя, 42/4; Николо-Иннокентьевского — ул. Профсоюзная, 45а; Преподобного Сергия Радонежского — ул. Игошина, 8а; Двенадцати апостолов — бул. Рябикова, 38а; в честь Рождества Иоанна Предтечи — мкр-н Юбилейный, 100, стр. 19; святой мученицы Татианы — мкр-н Университетский, 4б; святителя Тихона — мкр-н Университетский, 112/2.
Ленинский округ
Приходы храмов: Рождества Христова — ул. Мира, 122а; целителя Пантелеймона — ул. Академика Образцова, 27; Успения Божией Матери — ул. Полярная, 98; Михайло-Архангельского — ул. Академика Образцова, 1.
Октябрьский округ
Приходы храмов: Крестовоздвиженского — ул. Седова, 1; в честь Входа Господня в Иерусалим — ул. Борцов Революции, 15; во имя святителя Николая Чудотворца — ул. Пискунова, 146/3; святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии — ул. Байкальская, 165в; Благоверного Великого князя Дмитрия Донского — ул. Советская, 176/2.
Правобережный округ
Богоявленский собор — ул. Сухэ-Батора, 1а; Знаменский женский епархиальный монастырь — ул. Ангарская, 14. Приходы храмов: в честь святой великомученицы Варвары — мкр-н Зеленый; Святого Великого Князя Владимира — ул. Каштаковская, 58; Казанского — ул. Баррикад, 34; в честь Покрова Божией Матери — ул. Рабочего Штаба, 29б; Спасского — ул. Сухэ-Батора, 2; Свято-Троицкого — ул. 5-й Армии, 8; святой Блаженной Ксении Петербургской — ул. Советская, 57а; Харлампиевского — ул. 5-й Армии, 59; Спасо-Преображенского — ул. Волконского, 1.
Перечень православных храмов города Иркутска, в которых проводятся богослужения в праздник Крещение Господне, читайте по ссылке.