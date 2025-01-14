Центры раннего физического развития Башкирии будут вести работу по выявлению спортивно одаренных детей

В Башкирии центры раннего физического развития начнут выявлять спортивно одаренных детей. Парламент республики разработал поправки в законодательство, призванные отладить работу со спортивно одаренными детьми и развить их природные способности.
Законопроект предлагает определить правовой статус Центров раннего физического развития детей и установить возможность получать помощь от исполнительной власти и органов местного самоуправления.
По словам председателя Государственного Собрания региона Константина Толкачева, цель Центров раннего физического развития — предоставлять возможность гармоничного общефизического развития и формировать основы для будущего здорового образа жизни. Еще одна задача — выявление природных способностей и интересов детей. И законопроект закрепляет за центрами такую обязанность.
Выявив способности у ребенка, тренер, как утверждает спикер республиканского парламента, сможет направить усилия подопечного туда, где у того получится достичь наилучших результатов.
— Но даже если ребенок и не станет профессиональным спортсменом, занятия спортом пригодятся ему в будущем: сила, ловкость, выносливость, опыт работы в команде помогут ему достигать поставленных целей, — считает Толкачев.
Закон «О физической культуре и спорте в Республике Башкортостан» планируют дополнить отдельной статьей, в которой дается определение, перечисляются права и обязанности центра раннего физического развития детей. Также будут установлены формы содействия их деятельности — это строительство зданий, передача в безвозмездное пользование помещений, обеспечение спортивным инвентарем и оборудованием.
Законопроект депутаты планируют рассмотреть в первом чтении на пленарном заседании Госсобрания в конце этого месяца.
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