Центры раннего физического развития Башкирии будут вести работу по выявлению спортивно одаренных детей

Закон «О физической культуре и спорте в Республике Башкортостан» планируют дополнить отдельной статьей, в которой дается определение, перечисляются права и обязанности центра раннего физического развития детей. Также будут установлены формы содействия их деятельности — это строительство зданий, передача в безвозмездное пользование помещений, обеспечение спортивным инвентарем и оборудованием.