Дальневосточный лесной кот покрасовался перед камерой в Приморье

Камера фотоловушки «поймала» дальневосточного лесного кота в тот момент, когда он спокойно шел по своим делам. По-другому этого небольшого грациозного хищника именуют амурским лесным котом. Эти коты отличаются свободолюбивым и своенравным характером, а с людьми контактировать не желают ни при каких обстоятельствах.