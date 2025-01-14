Дальневосточный лесной кот покрасовался перед камерой в Приморье

Многие обитатели заповедника периодически радуют любителей дикой природы красивыми фотографиями. На днях пришло время и дальневосточного лесного кота, чья пятнистая шуба практически затерялась на фоне зимнего леса.
Камера фотоловушки «поймала» дальневосточного лесного кота в тот момент, когда он спокойно шел по своим делам. По-другому этого небольшого грациозного хищника именуют амурским лесным котом. Эти коты отличаются свободолюбивым и своенравным характером, а с людьми контактировать не желают ни при каких обстоятельствах.
По размерам дальневосточный лесной кот намного крупнее домашней кошки — длина его тела составляет 75−90 сантиметров, а средний вес — 5−6 килограммов.