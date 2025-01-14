Как правильно употреблять слово «кринж» и что оно означает

На просторах cети молодежный сленг становится все более распространенным, и зачастую он остается непонятным для старшего поколения. Подростки общаются с помощью неологизмов, англицизмов или исковерканных русских слов. Некоторые из них легко воспринимаются, как, например, «го» от английского go — «пойдем». Однако другие фразы, такие как «кек», «чиназес» и «кринж», звучат как выдуманный язык. Что же означает последнее слово и как его правильно использовать, чтобы быть на одной волне с молодым поколением — в материале «Газеты.Ru».