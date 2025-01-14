По инициативе МВД начали проверку из-за задержания бойца в Ростове-на-Дону

В Ростовской области проверят правоохранителей, задержавших бойца на вокзале в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
— По инициативе руководства МВД в отношении полицейских начата серьезная системная проверка, — написал общественник в своем телеграм-канале.
Владимир Рогов добавил, что военнослужащего отпустили «после похода в Военную прокуратуру», и теперь он продолжит свою поездку в Москву, к отцу.
Напомним, ранее на вокзале в Ростове остановили мужчину, оказавшегося военным в отпуске. В итоге выяснилось, что боец по запросу Кыргызской Республики находится в международном розыске по статье «Наемничество». В связи с этим военнослужащего «для урегулирования ситуации передали в военную комендатуру».