Число официально безработных омичей увеличилось на 25%

Количество официально безработных в Омской области выросло на 25,1% в ноябре 2024 года. Такой статус имеют 6 378 человек. Это следует из доклада о социально-экономическом положении региона, подготовленного Омскстатом.
Всего в ноябре на учете в службе занятости состояли 8 240 человек. В ноябре предыдущего года таких было 10 204.
С сентября по ноябрь 2024 года численность рабочей силы в Омской области составляла 924,6 тысячи человек. При этом 26,9 тысячи омичей были безработными и активно искали работу. Уровень безработицы составлял 2,9%.
Средняя номинальная заработная плата с января по октябрь 2024 года составила 62 074 рубля. Статистики в докладе отмечают, что по сравнению с аналогичным периодом 2023 года она выросла на 18,3%.
Ранее мы сообщали, на предприятии в Омской области более 100 работникам не выплачивали заработную плату, пока в сложившуюся ситуацию не вмешалась прокуратура.