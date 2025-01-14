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В аэропорту Курумоч уничтожили более 400 кг запрещенной еды

С начала 2025 года на пограничном фитосанитарном пункте пропуска аэропорта Курумоч сотрудники Россельхознадзора проконтролировали более 2 тыс. единиц багажа граждан, прибывших из ближнего и дальнего зарубежья, сообщили в региональном управлении ведомства.

Источник: Коммерсантъ

В ходе досмотра у 150 авиапассажиров из Таджикистана, Азербайджана, Узбекистана и Грузии было выявлено порядка 400 кг запрещенной к ввозу в РФ подкарантинной продукции — орехи, фрукты, сухофрукты, крупы, специи, части растений и другое.

«Ограничения ввоза введены в связи с риском распространения вредных карантинных объектов — семян опасных сорняков, насекомых-вредителей, заболеваний растений», — пояснили в Россельхознадзоре.

В ведомстве заверили, что вся изъятая продукция уже уничтожена под контролем специалистов.