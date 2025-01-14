В аэропорту Курумоч уничтожили более 400 кг запрещенной еды

В ходе досмотра у 150 авиапассажиров из Таджикистана, Азербайджана, Узбекистана и Грузии было выявлено порядка 400 кг запрещенной к ввозу в РФ подкарантинной продукции — орехи, фрукты, сухофрукты, крупы, специи, части растений и другое.