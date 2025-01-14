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Мавлиев направил в Москву главу Октябрьского района Уфы, чтобы изучить практики уборки снега

Мэр Уфы отправил подчиненных в Москву изучать методики уборки снега.

Источник: Комсомольская правда

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев отправил подчиненных в Москву изучать практики уборки снега. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава администрации Октябрьского района Антон Тарасов.

В столице страны руководитель района вместе с коллегами будет изучать московский опыт не только по уборке снега, но и по благоустройству и новогоднему оформлению городских пространств.

Лучшие практики, заявил Тарасов, в будущем, возможно, будет реализованы в Уфе.

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