Мавлиев направил в Москву главу Октябрьского района Уфы, чтобы изучить практики уборки снега

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев отправил подчиненных в Москву изучать практики уборки снега. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава администрации Октябрьского района Антон Тарасов.
В столице страны руководитель района вместе с коллегами будет изучать московский опыт не только по уборке снега, но и по благоустройству и новогоднему оформлению городских пространств.
Лучшие практики, заявил Тарасов, в будущем, возможно, будет реализованы в Уфе.
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