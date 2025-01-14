Два самолёта приземлились в Перми из-за закрытия аэропорта Ижевска

Самолёты, летящие в Ижевск приземлились в Перми из-за закрытия аэропорта, сообщил руководитель АО «Ижавиа» Александр Синельников.
Днём 14 января телеграм-канал ижевского аэропорта сообщил об ограничениях на использование воздушного пространства в городе. В 12:33 организация сообщила, что часть рейсов была направлена на запасной аэродром, а часть отложена.
«В связи с ограничениями на использование воздушного пространства аэропорт Ижевск временно приостановил прием и выпуск воздушных судов», — рассказали в учреждении.
В 13:08 часов руководитель ижевского аэропорта и АО «Ижавиа» Александр Синельников в своём личном телеграм-канале сообщил, что два рейса, которые следовали по маршруту Москва — Ижевск, были перенаправлены в соседний регион.
«Рейсы 6377 и 302 приземлились в Перми», — рассказал Синельников.
Начальник пресс-службы Росавиации Артём Кореняко также сообщил об ограничениях в удмуртском аэропорте и отметил, что они временные. В этот же день аналогичные ограничения были введены в аэровокзалах других российских городов. В частности, запрет появился в Уфе, Ульяновске, Саратове, Нижнекамске и Казани.