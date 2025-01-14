Два самолёта приземлились в Перми из-за закрытия аэропорта Ижевска

Начальник пресс-службы Росавиации Артём Кореняко также сообщил об ограничениях в удмуртском аэропорте и отметил, что они временные. В этот же день аналогичные ограничения были введены в аэровокзалах других российских городов. В частности, запрет появился в Уфе, Ульяновске, Саратове, Нижнекамске и Казани.