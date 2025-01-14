Интерн из Астаны спас жизнь пассажира в самолете

По его словам, в данной ситуации ему помогли полученные на 5 курсе знания. Интерн уложил пациента и провел сердечно-легочную реанимацию, после чего пассажир пришел в себя. По словам Динмухаммеда, он находился рядом с пассажиром до высадки, где его передали медикам скорой помощи.