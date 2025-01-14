Обнаружена пережившая слияние и гибель ее двух соседей звезда

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Исследователи обнаружили при помощи орбитальной обсерватории «Хаббл» крайне необычную звезду в созвездии Рака, которая в относительно недавнем прошлом пережила слияние двух ее соседей, а также последующее их превращение в красного гиганта и белого карлика. Об этом сообщила пресс-служба Института космического телескопа (STScI).
«Эта звезда очень интересна для нас по той причине, что она является продуктом взаимодействий сразу нескольких светил внутри одной тройной звездной системы. На долю подобных объектов приходится около 10% от общего числа солнцеподобных звезд в Млечном Пути, однако раскрытие истории их развития обычно является большой проблемой», — пояснила доцент Иллинойсского технологического института Эмили Лейнер, чьи слова приводит пресс-служба STScI.
Исследователи совершили это открытие при поисках так называемых «синих обманщиков» — особого класса звезд, которые вращаются значительно быстрее, чем этого ожидают увидеть ученые от светил этого класса и возраста. Подобные небесные тела предположительно «раскручиваются» до высоких скоростей в результате слияний, столкновений или переноса материи в двойных или тройных системах, из-за чего они представляют большой интерес для науки.
В процессе поиска «синих обманщиков» в соседнем звездном скоплении M67, расположенном в созвездии Рака на расстоянии в 2,6 тыс. световых лет от Земли, ученые обнаружили крайне необычное светило WOCS 14020. Оно было похоже по массе, размерам, силе свечения и возрасту на Солнце, но при этом оно вращается примерно в пять-шесть раз быстрее нашего светила, а также обладает компаньоном — необычно тяжелым белым карликом, который всего на 30% уступает Солнцу по массе.
Как отмечает Лейнер, особенность «соседа» WOCS 14020 позволила ученым раскрыть крайне необычную историю формирования данной двойной звездной системы. Как показали их расчеты, изначально она представляла собой тройную систему, два центральных светила которой столкнулись друг с другом и слились, что привело к образованию крупной звезды, которая быстро исчерпала свои запасы водорода и превратилась в красного гиганта.
Примерно 400−500 млн лет назад, относительно небольшое время по меркам астрономии, этот красный гигант окончательно выгорел и сбросил свои внешние оболочки. Это привело к образованию белого карлика, а также «раскрутило» соседнюю с ними звезду WOCS 14020, захватившую значительную часть этой выброшенной материи. Схожим образом, как предполагают астрономы, возникли и многие другие «синие обманщики», которые были найдены в Млечном Пути за последние несколько десятилетий.