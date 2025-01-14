Обнаружена пережившая слияние и гибель ее двух соседей звезда

В процессе поиска «синих обманщиков» в соседнем звездном скоплении M67, расположенном в созвездии Рака на расстоянии в 2,6 тыс. световых лет от Земли, ученые обнаружили крайне необычное светило WOCS 14020. Оно было похоже по массе, размерам, силе свечения и возрасту на Солнце, но при этом оно вращается примерно в пять-шесть раз быстрее нашего светила, а также обладает компаньоном — необычно тяжелым белым карликом, который всего на 30% уступает Солнцу по массе.