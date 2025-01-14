В Москве простились с Евгенией Добровольской

«Она стала актрисой, о которой заговорили, как только она появилась. Все студенты, все педагоги знали, что у нее большой дар, выдающийся, это было видно сразу. Она работала с выдающимися актерами, которые сразу признавали в ней свою: Ефремов, Смоктуновский, Евстигнеев, если мы будем перечислять имена великих МХАТовских актеров, каждый из них, все признавали ее большой талант», — сказал актер Игорь Верник на прощании.