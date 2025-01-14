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70% пшеницы в Ростовской области признали продовольственной

Специалисты оценили качество пшеницы, которую собрали в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

70% пшеницы, собранной в Ростовской области, отнесли к продовольственной кондиции. Об этом сообщила директор филиала ФГБУ «ЦОК АПК» Ия Леонова.

— Выявлено 17,7% зерна третьего класса, 51,7% — четвертого класса, 30,6% — пятого класса. Несоответствующего ГОСТу зерна — 0,001%, — прокомментировала Ия Леонова.

Всего на 26 декабря в рамках госмониторинга исследовали более 10 млн тонн зерна твердой и мягкой пшеницы урожая 2024 года. Указанный объем — 100% от общего валового сбора.

Специалисты отобрали 14,8 тысячи проб, было сделано 285,3 тысячи исследований. Урожай оценивали по цвету, запаху, составу, наличию примесей, зараженности вредителями, количеству клейковины и другим показателям. В проверке участвовали около 6 тысяч сельхозпроизводителей Дона.

Урожайность по итогам полевых работ на Дону составила 35 ц/га. Эксперты подчеркивают: с учетом весенних заморозков и летней засухи, из-за которых пострадала треть посевов, полученные результаты по пшенице можно считать хорошими.

Напомним, ранее донская пшеница, ячмень и кормовые травы оказались под угрозой из-за распространения зимнего зернового клеща.