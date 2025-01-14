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Вице-спикер парламента Словакии сделал репортаж из супермаркета в Москве

БРАТИСЛАВА, 13 янв — РИА Новости. Вице-спикер парламента Словакии, глава партии SNS (Словацкая национальная партия) Андрей Данко, который находится с визитом в Москве в составе делегации словацкого парламента, записал видео о широком ассортименте российских магазинов, которое также подтверждает, что многие иностранные компании продолжают работать в России.

«За моей спиной французская продуктовая компания Ашан, которая тут осталась. Хоть и правда, что много компаний ушло, но я попробую вам показать, что в этом торговом доме есть почти все, что и у нас в Словакии, люди здесь живут так же, как и мы», — сказал Данко в ходе видеообращения, опубликованного на его странице в социальной сети Facebook*.

На видео он продемонстрировал некоторые товары, которые появились в российских магазинах после ухода известных брендов, а также указал на низкие цены по сравнению со Словакией и многочисленные виды масла, молока, сыра и других продуктов на полках магазина, отметив, что многие из них с удовольствием бы купил. Данко также показал кадры с бутиками иностранных брендов, в том числе европейских, которые продолжают свою работу в России.

Ранее Данко отмечал, что визит парламентской делегации в Москву должен помочь восстановить отношения с Россией и станет продолжением диалога, который начал словацкий премьер Роберт Фицо. Данко также информировал, что одной из тем его встреч в Москве является сотрудничество в энергетической сфере. По его словам, его поездка в РФ важна в контексте поставок российских газа и нефти в Словакию.

Планируется, что делегация словацкого парламента будет находиться в РФ до 15 января.

* Деятельность Meta (Facebook и Instagram) признана экстремистской и запрещена в России.

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