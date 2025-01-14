Вице-спикер парламента Словакии сделал репортаж из супермаркета в Москве

«За моей спиной французская продуктовая компания Ашан, которая тут осталась. Хоть и правда, что много компаний ушло, но я попробую вам показать, что в этом торговом доме есть почти все, что и у нас в Словакии, люди здесь живут так же, как и мы», — сказал Данко в ходе видеообращения, опубликованного на его странице в социальной сети Facebook*.