«Теряет свои полезные свойства»: в Калининградском зоопарке по-прежнему не принимают от горожан ели для животных

Пережившие в квартире несколько недель праздника новогодние ели не подходят для обитателей зоопарка. Засохшие хвойные не несут никакой пользы, а оставшиеся праздничные украшения и вовсе могут нанести животным вред. Об этом «Клопс» рассказали в пресс-службе калининградского зоопарка.
Как пояснили в учреждении, дерево, которое простояло две, три или четыре недели в помещении, теряет свои полезные свойства. Хвоя высыхает, в ней уже мало полезных веществ, запах тоже исчезает. Так что в итоге ель перестаёт представлять какой-либо интерес для животных.
Кроме того, на ёлках часто остаются обрывки украшений — дождика, мишуры. В прежние годы горожан предупреждали, что их надо обязательно полностью убирать, но люди всё равно несут деревья с обрывками пластика и фольги, которые могут попасть в организм животного и сильно навредить. Приходится самим сотрудникам тщательно выпутывать из колючих веток весь опасный декор, а это требует и лишнего времени, и сил.
«Поэтому мы уже несколько лет назад отказались от практики приёма [домашних] ёлок», — пояснили в пресс-службе зоопарка.
Но при этом от недостатка хвойных в учреждении не страдают. Привозят в зоопарк нераспроданные деревья некоторые торговцы с ёлочных ярмарок. Эти приходят «сочными и вкусными, живыми», поэтому вызывают интерес у зверей.
«Кто-то жуёт, кто-то нюхает, кто-то трётся, кто-то дерёт, кусает. В общем, все радуются жизни», — рассказали в организации.
В зоопарке также напомнили, что если хочется как-то помочь и порадовать животных, то можно заглянуть на сайт учреждения. Там есть список всего необходимого на данный момент: например, нужны игрушки, гамачки и даже картонные коробки, которые для больших хищных кошечек интересны не менее, чем для домашних.