«Теряет свои полезные свойства»: в Калининградском зоопарке по-прежнему не принимают от горожан ели для животных

Кроме того, на ёлках часто остаются обрывки украшений — дождика, мишуры. В прежние годы горожан предупреждали, что их надо обязательно полностью убирать, но люди всё равно несут деревья с обрывками пластика и фольги, которые могут попасть в организм животного и сильно навредить. Приходится самим сотрудникам тщательно выпутывать из колючих веток весь опасный декор, а это требует и лишнего времени, и сил.